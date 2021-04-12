«ФАН повсюду»: 60 лет полету Гагарина

60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток-1» он облетел планету Земля. В России сегодня отмечается День космонавтики, а в мире этот день по инициативе Генеральной ассамблеи ООН провозглашен Международным днем полета человека в космос.

О прошлом, настоящем и будущем космонавтики в России и мире беседуем с консультантом Telegram-канала «Крылья войны» Андреем Прокаевым.

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В выпуске:

Какие существуют заблуждения на счет полета Гагарина?

Каким было основное требование к первому космонавту?

Чем сейчас занимаются космонавты?

Размещение вооружений в космосе и есть ли оружие на МКС?

Сотрудничество России с Европой по космосу и последние успехи США и РФ.

Что из себя представляет российско-германская орбитальная обсерватория Спектр-РГ?

Почему США выходят из соглашений по космосу и открытому небу?

Какая страна уже испытывала противоспутниковое оружие?

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