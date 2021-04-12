Глава Танзании потребовала ликвидировать налоговое неравенство Занзибара

Додома, 12 апреля. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан требует устранить налоговое неравенство Занзибара и материковой части страны.

На сегодняшний день Занзибар получает 4,5% общего дохода Танзании. Эту схему разработали еще в 1994 году под руководством Международного валютного фонда. На данный момент она порядком устарела.

Самия Сулуху поставила задачу ее заместителю Филиппу Мпанго, министру финансов и планирования Мвигулу Нчембе и государственному представителю в канцелярии вице-президента Селемани Джафо проработать вопрос разделения доходов союзного государства. По словам главы страны, дополнительная помощь Занзибару положительно скажется на экономическом развитии.

Также Совет по доходам Занзибара объявил о внедрении технологии электронного сбора налогов. Ожидается, что при ее использовании доходы бюджета возрастут с 46 до 55 миллиардов танзанийских шиллингов. Особенно это коснется сферы туризма, которая является основным источником прибыли для островов.

Приток иностранных гостей существенно сократился из-за пандемии COVID-19. Так, в ноябре 2020 года Занзибар посетили 29 128 туристов против 47 824 человек в 2019 году. Однако местные власти ожидают восстановления потока отдыхающих. А внедрение новой электронной системы сбора налогов позволит ликвидировать схемы сокрытия доходов бизнеса.

Ранее президент Самия Сулуху отметила необходимость координации между государственными структурами, в связи с чем вопрос разделения доходов Занзибара поставлен сразу перед тремя профильными чиновниками.