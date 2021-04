Министр иностранных дел Греции посетил Бенгази и встретился с замглавы ПНЕ Ливии

Бенгази, 12 апреля. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прилетел в Киренаику, чтобы встретиться с заместителем премьера Правительства национального единства Хусейном Аттия аль-Катрани.

Дипломат обсудил с ливийскими властями как открытие генерального консульства Греции, так и укрепление двусторонних экономических отношений.

#Greece's Foreign Minister Nikos #Dendias arrived in #Benghazi today and held meetings with #GNU Deputy Prime Minister Hussein al-#Qatrani, and with Mayor Saqr #Bujwari to discuss the opening of the Greek Consulate General and strengthening bilateral economic relations. #Libya pic.twitter.com/qNPuvWnyq5 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 12, 2021

Кроме того, глава МИД Никос Дендиас приехал в Европейскую школу Бенгази, чтобы пообщаться с греческой общиной города и рассказать о предстоящем открытии консульства. По его словам, «Афины намерены сыграть активную роль в восстановлении североафриканской страны».

#Greece's Foreign Minister Nikos #Dendias met today at the Benghazi European School with the Greek community of the city, and highlighted the upcoming opening of the Greek Consulate General. He said #Greece is once again present in #Libya and will play an active role. #Libya pic.twitter.com/bnXr33E0cS — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 12, 2021

После министр обсудил с председателем Палаты представителей Агилой Салехом двусторонний диалог Афин и Триполи. По итогам встреч Никос Дендиас заявил, что Греция видит решение проблем Ливии в немедленном выводе иностранных войск и наемников.

Также глава МИД поблагодарил зампремьера за прямую позицию по незаконному договору, который подписало Правительство национального согласия с Турцией. Палата представителей призывала не ратифицировать этот документ.

По его словам, Греция готова заключить соглашение о морских зонах, поскольку в 2010 году страны почти сделали это. Визит министра в Бенгази подтверждает, что Афины полностью поддерживают как Правительство национального единства, так и выборы, которые состоятся в декабре.

«Здесь находится греческая община Ливии, большая часть которой осталась во время кризиса и теперь готова помочь восстановить страну. Греческие компании готовы помочь со знанием региона и в восстановлении нашей дружественной страны», — подытожил Никос Дендиас.