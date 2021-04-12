Уставной капитал Банка ДОМ.РФ превысил 100 миллиардов рублей

Москва, 12 апреля. Банк ДОМ.РФ вошел в топ-15 банков России с уставным капиталом, превышающим 100 миллиардов рублей.

Капитал банка увеличился за счет перераспределения средств внутри Единого института развития в жилищной сфере, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы госкомпании.

Так, ДОМ.РФ принял решение докапитализировать Банк ДОМ.РФ на 30 миллиардов рублей, благодаря чему капитал кредитной организации увеличился до 108,9 миллиарда. Средства были привлечены за счет дополнительной эмиссии и последующей реализации 300 тысяч акций. По словам представителей компании, стоимость одной ценной бумаги при размещении составила 100 тысяч рублей за штуку.

«Перераспределение части капитала ДОМ.РФ в пользу уполномоченного банка в сфере жилищного строительства нацелено на решение возложенных на группу компаний президентом России и правительством РФ задач по обеспечению стабильного развития строительной отрасли и рынка ипотечного кредитования», — приводят в сообщении слова заместителя генерального директора ДОМ.РФ Артема Федорко.

Предполагается, что благодаря привлеченным средствам Банк ДОМ.РФ сможет нарастить портфель лимитов проектного финансирования до 1,5 триллиона рублей до конца года, а также увеличить объемы выдачи ипотечных кредитов: по оценкам экспертов, дополнительная эмиссия акций позволит обеспечить ипотечными кредитами 114 тысяч семей и построить 2,8 миллиона квадратных метров жилплощади.

Опрошенные ТАСС эксперты считают, что докапитализация Банка ДОМ.РФ нужна для развития проектного финансирования, это, в свою очередь, поспособствует выводу на рынок новых проектов и повышению конкуренции среди застройщиков, что необходимо для повышения доступности жилья и, глобально, для достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда»: снижения уровня ипотечных ставок, обеспечения россиян жильем и достижения целевого объема ввода жилья на уровне 120 миллионов квадратных метров ежегодно. Кроме того, банк стремится к масштабированию своей деятельности и к передовым позициям ипотечного рынка.

«Не будем забывать, что Банк ДОМ.РФ является одним из банков, который активно наращивает свой ипотечный портфель. Уже сейчас он один из немногих, кто предлагает самый широкий набор ипотечных продуктов, в том числе с государственной поддержкой по льготным ставкам», — сказал гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко.

Напомним, национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется до 2030 года. Его цели – обеспечение российских семей качественным доступным жильем, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды. Среди целевых показателей нацпроекта – снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки, а также превышение числа сделок на приобретение недвижимости с использованием счетов эскроу отметки в 1 миллион к концу 2024 года.