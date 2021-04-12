Меняем на Пизанскую башню с доплатой: Пригожин о будущем Конюшенного ведомства

Санкт-Петербург, 12 апреля. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин рассказал, будет ли успешным проект передачи Конюшенного ведомства инвесторам по программе «Аренда памятника за 1 рубль».

Журналисты издания Peterburg News обратились в пресс-службу компании «Конкорд» с вопросом, будет ли этот проект успешным, а также не ухудшит ли наличие церкви коммерческую составляющую Конюшенного ведомства. В своем ответе бизнесмен подчеркнул, что сейчас инвестиционная деятельность в Петербурге практически парализована.

«Конюшенное ведомство можно было передать инвесторам уже раз сто. Однако оно по-прежнему стоит и разрушается. Все, что меняется в Конюшенном ведомстве, это баннеры, прикрывающие позор Санкт-Петербурга. Сейчас там чемпионат мира по футболу 2018 года, через месячишко появится чемпионат Европы по футболу 2021 года. А вот баннера чемпионата мира по плаванию 2031 года мы, к сожалению, не увидим, потому что, скорее всего, Конюшенное ведомство рухнет к этому времени. Так что меняем Конюшенное ведомство на Пизанскую башню с доплатой. А вообще это историческое здание — заложник интриг и коррупционных схем», — передает пресс-служба слова Пригожина.

Предприниматель добавил, что церковь всегда нужна людям, но не в случае коммерческой деятельности.

«Главным назначением Конюшенного ведомства после его продажи за рубль станет возможность, с одной стороны, помолиться и, пройдя через двор, сделать обрезание. В общем, я за социально-реабилитационно-культурно-просветительский центр в этом месте. А желательно на него потратить 25–30 миллиардов из городского бюджета. Иначе на что будут жить толпы чиновников и депутатов городского ЗАКСа», — заявил бизнесмен.

В конце 2020 года Музей истории Петербурга принял решение отказаться от здания Конюшенного ведомства. За десять лет памятник архитектуры федерального значения спасти так и не удалось, а в прошлом году финансирования не хватило даже на срочный противоаварийный ремонт.