В американском штате Колорадо планируют узаконить компостирование мертвых людей

Денвер, 12 апреля. Власти штата Колорадо в США близки к одобрению законопроекта, разрешающего превращать тела мертвых людей в компост, пригодный для ведения сельского хозяйства, пишут СМИ.

Как сообщает местное издание Denver Post, жители штата могут получить новый законный способ упокоения. Власти готовятся к принятию законопроекта «Штат столетия», который позволяет всем желающим после смерти пройти процедуру компостирования и превращения в новую почву.

Этот процесс включает в себя помещение тела в «колыбель», а затем в другой сосуд вместе с древесной стружкой, люцерной и соломой. Авторы законопроекта утверждают, что в результате компостирования человеческое тело может превратиться в более чем 100 кг плодородной почвы.

В американском штате считают компостирование человеческих тел наиболее экологически чистым способом погребения усопших, нежели захоронение на кладбище или кремация. Власти уверены, что «Штат столетия» задаст новую практику для утилизации останков. Ранее аналогичную практику одобрили в Вашингтоне.

Законопроект также предусматривает нравственные ограничения. Почва, образовавшаяся из человеческих тел, не будет использована в сельскохозяйственных целях. Без согласия останки умершего не будут смешивать с другими компостированными телами.

Ранее эксперты аналитического агентства Bloomberg оценили влияние глобального изменения климата на сельскохозяйственную отрасль. Аналитики подсчитали, что климатические аномалии «откатили» показатели производительности в сфере изготовления продуктов питания на семь лет назад.