Алена Рапунцель провела экскурсию по новой «поляне» шоу «Дом-2»

Москва, 12 апреля. Участница телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель показала новую «поляну» шоу, которое теперь будет идти в эфире канала «Ю».

Сестра звезды «Дома-2» Оли Рапунцель Алена вернулась на проект в компании своего возлюбленного Ильи Семина, сына Богдана и мамы Татьяны Владимировны. В Stories своего Instagram она показала немного видоизмененную «поляну» проекта. По ее словам, площадка почти не изменилась, после того как шоу «переехало» с ТНТ на «Ю».

«Вот, собственно, общий дом, где женская и мужская спальни. Ничего особо не поменялось, только построили красивую баню», — добавила Алена Рапунцель.

Показывая дом, в который она заселилась, Рапунцель отметила, что в нем так же будут жить старые участники шоу. Instagram-блогер продемонстрировала отремонтированные постройки «поляны» и показала первые совместные кадры со звездами проекта.

Несколько дней назад Алена Рапунцель уже проводила экскурсию по обновленной площадке. Так, она показала подписчикам, как выглядит кухня.