Правящая партия Чада сообщила о высокой явке на президентских выборах

Нджамена, 12 апреля. Правящая партия Чада еще до публикации официальных итогов президентских выборов сообщила, что явка избирателей оказалась высокой. Также наблюдатели от Африканского союза уточнили, что в целом голосование прошло мирно.

Для действующего главы Чада Идриса Деби возможная победа на выборах имеет значение не только как продление полномочий на высшем посту, но и как своеобразный референдум доверия граждан.

Несмотря на многие нерешенные социальные проблемы и экономический кризис, Чад показывает устойчивую систему власти. По сравнению с соседними странами уровень безопасности в республике на порядок выше. Также косвенным успехом Нджамены называют небольшое число чадцев среди африканских мигрантов в Европе.

Таким образом, опаснее всего для действующего правительства не упадок показателя поддержки Деби, хотя это и будет восприниматься болезненно, а низкая явка на президентских выборах, поскольку противники лидера призывали бойкотировать голосование. То есть большинство пришедших на избирательные участки 11 апреля все равно оцениваются властью как потенциальный мобилизационный ресурс.

Особенно важен этот момент с учетом предстоящих парламентских выборов, запланированных на осень текущего года. Оппозиция во главе с экс-премьером Альбертом Пахими Падаке намерена получить большинство голосов во время электорального процесса.