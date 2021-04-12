Священнослужители из Франции стали жертвами «эпидемии похищений» в Гаити

Порт-о-Пренс, 12 апреля. Несколько католических священников, в том числе двое граждан Франции, были похищены членами преступной группировки в столице Гаити. Об этом сообщил представитель Конференции католических епископов страны.

Миллион за священника

Нападение произошло в районе Круа-де-Буке. Среди похищенных — пять священников, один из них гражданин Франции, французская монахиня и еще четыре человека, в том числе мать и сестра священника из Кап-Аитьен. Местное издание La Nouvelliste сообщило, что за освобождение похищенных требуют выкуп в один миллион долларов.

Священник из Сен-Жака рассказал, что похитители звонили ему. На данный момент католическое сообщество Гаити не планирует платить.

«Откуда у нас миллион долларов? Мы люди церкви, мы будем молиться, чтобы они были освобождены с помощью Божьей», — сказал священник.

Похищенные входили в делегацию священнослужителей, которая собиралась участвовать в назначении настоятеля в коммуне Галетт-Шамбон. Эту информацию подтвердили изданию Rezo Nodwes источники в католической церкви Гаити.

В нападении принимали участие девять человек, вооруженных автоматическим оружием. Местные власти предполагают, что похитители принадлежат к группировке 400 Mawozo, которая действует в Круа-де-Буке. Ранее глава Национальной полиции Гаити Леон Шарль утверждал, что эта банда была уничтожена.

«Пастырь бедных»

Похищенных французов зовут отец Мишель Бриан и сестра Агнес Бордо.

Selon les médias haïtiens, les religieux français kidnappés sont le père Michel Briand de la Société des prêtres de Saint-Jacques, basée à Guiclan (Finistère), et Agnès Bordeau, sœur de la Providence de la Pommeraye, originaire de Mayenne. #Haïtihttps://t.co/8LSuhbosfc pic.twitter.com/wrL8TzXRun — Sylvain Ernault (@SylvainErnault) April 12, 2021

67-летний священник известен в Гаити, где получил прозвище «пастырь бедных» — он долгое время работает с группой миссионеров Общество Сен-Жака. В прошлом он уже сталкивался с насилием во время своей работы: летом 2015 года его подстрелили, когда он выходил из банка в Порт-о-Пренсе. Пройдя лечение во Франции, Бриан вернулся в Гаити.

На данный момент не сообщается о реакции официального Парижа на похищение французских граждан. Французское посольство в Порт-о-Пренсе не ответило на запрос СМИ.

Власть насилия

Всего, по данным Le Nouvelliste, в ночь на воскресенье в Гаити были похищены 12 человек.

В стране продолжается «эпидемия похищений», и представители католической церкви прямо обвиняют власти Гаити в неспособности бороться с криминалом.

«Мы выражаем свою глубокую скорбь, но также и гнев из-за бесчеловечной ситуации, в которой мы находимся уже более десятилетия, — заявили представители гаитянской католической церкви. — Не проходит и дня без плача и скрежета зубовного, однако так называемые лидеры этой страны, хоть и цепляются за власть, становятся все более бессильными».

Месяц назад действующее правительство объявило чрезвычайное положение в сфере безопасности в районах, где происходит наибольшее количество похищений, в том числе Вильяж-де-Дьё, Гран-Равин и Мартиссан. Эти меры были приняты из-за действий многочисленных вооруженных банд, «которые открыто похищают людей ради выкупа, крадут и грабят частную и общественную собственность и открыто противостоят силам безопасности», сказано в президентском указе.

Как отмечают местные источники, до сих пор эти указы не принесли никаких результатов — напротив, количество убийств и похищений в Порт-о-Пренсе только выросло.

Гаити, беднейшая страна Западного полушария, остается в состоянии перманентного политического кризиса. Президент Жовенель Моиз объявил, что намерен править до 2022 года, хотя с точки зрения действующей Конституции Гаити его президентский срок закончился 7 февраля 2021 года. Глава государства уже более года правит без парламента посредством президентских указов, что спровоцировало многочисленные выступления против его власти.

Между тем Моиз намерен в июне провести конституционный референдум, который рассматривают как способ укрепиться во власти.