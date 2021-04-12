Политолог Данилин объяснил желание Германии выйти из Евросоюза

Как только Евросоюз потеряет главного донора в лице Германии, коллективный Брюссель перестанет существовать. Таким мнением поделился в беседе с ФАН генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт прокомментировал новость о том, что делегаты съезда партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступили за выход ФРГ из Евросоюза.

«Очевидно, Германия несет основное бремя финансирования отсталых стран ЕС. Безусловно, немцам это нравиться не может. Впрочем, есть политическая составляющая. Эти расходы дают стране политические дивиденды. Однако у обычного гражданина возникает вопрос: «Зачем нам давать деньги Польше, Греции, Португалии?» Рядовые бюргеры спрашивают друг друга об этом достаточно активно. Ответить им Меркель не может, поэтому популярность «АдГ» растет», — сообщил политолог.

Павел Данилин обратил внимание на одно крайне интересное явление в политической жизни ФРГ.

«Надо понимать, что в Германии достаточно высока доля либералов, для которых открытый мир — гораздо важнее, чем их страна. Для них ЕС — важный фактор свободы и идентичности. Насколько сильны консерваторы, пока сказать тяжело. Потрясающе, как меняются оттенки правого и левого в современном мире. Раньше они были сторонниками Меркель. А теперь радикальнее стали либералы», — отметил собеседник ФАН.

В завершение он отметил, к каким серьезным последствиям может привести выход этого государства из Евросоюза.

«Германия — главный донор ЕС. Как только его не станет, не будет и коллективного Брюсселя. Франция не осилит финансирование всего объединения», — резюмировал генеральный директор Центра политического анализа.

Ранее Павел Данилин рассказал, за какой концлагерь поплатится Ангела Меркель.