Политолог Кот назвал украинские земли, которые планирует «отхватить» Турция

Турция далеко не бескорыстна в своей «помощи» Украине — за добрыми речами ее президента кроется намерение спровоцировать военный конфликт, в результате которого эта страна расколется. Об этом в интервью ФАН заявил президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров предостерег Турцию и другие государства от поддержки милитаристских намерений Киева. Об этом он заявил после переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри. Министр иностранных дел РФ также призвал к глубокому анализу ситуации на Юго-Востоке Украины и оценке воинственных заявлений руководства этой страны.

Таким образом Лавров прокомментировал состоявшийся 10 апреля недавний приезд Владимира Зеленского в Анкару и его встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом, одним из итогов которой стала сделка по продаже турецкой стороной оружия Киеву.

«Турция всем своим поведением демонстрирует, что политика — это искусство возможного, — заметил Кот. — И если у нее есть возможность быть представленной в этом конфликте на Украине — по сути, на южно-русских землях, — то почему бы и нет? Дружба-дружбой, а котлеты врозь!»

По мнению политолога, Анкара хочет «как минимум закрепиться в регионе», чтобы затем торговать с Россией своей включенностью — или невключенностью — в войну в Донбассе.

«Для турок мы все одинаковые: что россияне, что украинцы, что белорусы являются в их понимании одним народом — русскими, — заявил эксперт. — Поэтому сам Эрдоган пытается закрепиться на этом направлении, чтобы побольше себе всего набрать как от России, так и от Запада, который, кстати, очень заинтересован во всем, что происходит в данном регионе».

По мнению собеседника ФАН, Анкара пытается залезть повсюду, где это только возможно.

«Если у турок при этом что-то не получится, они всегда могут «дать заднюю» и отползти на прежние позиции, — объяснил Кот. — Перспективы же такого «включения» в этот конфликт для Турции очевидны: так или иначе оно подразумевает взаимодействия с туркоманами и с югом Украины, где они серьезно представлены: прежде всего, это Херсонская область».

Про Крым, продолжил политолог, Анкара может забыть — он навсегда останется российским.