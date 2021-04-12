Фанатов возмутили непристойные «ласки» Киркорова в адрес Тодоренко

Москва, 12 апреля. Поклонники телеведущей Регины Тодоренко возмутились поступком певца Филиппа Киркорова на шоу «Маска». Исполнитель положил руку на оголенное бедро замужней знаменитости.

Регина Тодоренко в своем Instagram поделилась серией снимков, сделанных во время нового выпуска популярного музыкального шоу. Телеведущая показала свой яркий образ, изюминкой которого стал тюрбан зеленого цвета. Он эффектно контрастирует с насыщенно-розовым платьем знаменитости, сверху украшенным перьями.

«Просто долистайте до конца. Вот лица, которые мы заслужили», — подписала пост Тодоренко.

Комментаторы разделились на два лагеря: кому-то образ хозяйки страницы показался смешным и вычурным, абсолютно ей не подходящим. Другие, наоборот, отметили, что Тодоренко идут экзотичные аксессуары. Но особое внимание пользователей заслужил отнюдь не наряд Тодоренко, а жест ее коллеги, певца Филиппа Киркорова. Артист положил ладонь на оголенное бедро телеведущей, чем вызвал негодование публики. «Досталось» и самой Тодоренко.

«Безобразие! Филя, убери руку с ноги!»; «Регина вы разве не знаете, что колени руками может трогать только муж? Приличную женщину руками посторонние не трогают, ею восхищаются», — осудили пользователи.

Поклонники музыкально-разлекательного шоу «Маска» на НТВ признали второй сезон проекта более увлекательным, чем первый, это мнение зрителей также разделил один из членов жюри — Тимур Родригез.