Пир для выдры и ее детеныша организовали в красноярском зоопарке

Красноярск, 12 апреля. Сотрудники красноярского зоопарка устроили настоящий праздник для выдр — животных угостили различными мясными блюдами. Все это удалось запечатлеть на видео.

Выдра и ее малыш из регионального парка флоры и фауны «Роев ручей» полакомились мясом и печенью. Таким блюдом кормили маму Ассоль и ее сына. Работники зоопарка подчеркнули, что детеныш родился еще осенью прошлого года, однако имя ему придумают чуть позже.

Глава семейства — выдра по кличке Грей не стал трапезничать вместе с семьей, поскольку знакомство между ним и малышом еще не состоялось.

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