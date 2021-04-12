Пожарный погиб при тушении «Невской мануфактуры». События дня. ФАН-ТВ

Жертвами крупного пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге стали по меньшей мере два человека. Погибли рабочий и огнеборец, командир отделения 64-й пожарной части. В МЧС сообщили еще о двоих пострадавших спасателях, задействованных в тушении: они получили 50%-е ожоги тела. Пламя охватило более 25 тысяч квадратных метров. В шестиэтажном здании обрушились кровля и перекрытия. Восток северной столицы заволокло густым черным дымом. Возгоранию присвоен максимальный, пятый ранг сложности. На место ЧП брошены все силы: более 220 специалистов, 43 единицы техники, пожарный вертолет. Фабрике «Невская мануфактура» почти двести лет. В последнее время руководство сдавало большую часть площадей в аренду, здесь было зарегистрировано около 80 компаний. С места ЧП эвакуированы 40 человек.

В Париже снова стрельба. Ранены мужчина и женщина. По словам близкого к следствию источника, один человек погиб, но эта информация пока не подтверждается в СМИ. По сообщению полиции, нападавший открыл пальбу перед больницей Анри-Дюнана в 16-м округе французской столицы. В настоящее время стрелок находится на свободе, он спешно скрылся с места преступления на скутере. В октябре 2020 года в нескольких городах Франции произошли кровавые нападения. Под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Еще одна драма разыгралась в Ницце: погибли три человека.

Россия получила новые заявки на С-400

Интерес к зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф» в мире по-прежнему велик. Россия продолжает получать все новые заявки от потенциальных покупателей из других стран на поставки легендарных систем ПВО. Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

«На сегодняшний день только эта система способна обеспечить гарантированное поражение как крылатых и баллистических ракет, так и беспилотных летательных аппаратов различных классов», — отметили в пресс-службе.

Договор с Китаем на поставку не менее шести дивизионов С-400 на сумму свыше трех млрд долларов был заключен Россией еще в 2014 году. После этого российскими «Триумфами» заинтересовались Турция, Индия и Саудовская Аравия. Анкаре даже пришлось пройти через санкционные жернова своих соратников по НАТО: Вашингтон был категорически против турецкой закупки наших С-400. Вместо этого Североатлантический альянс навязчиво предлагал партнерам свои системы Patriot.