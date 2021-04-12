Губернаторские выборы в Боливии обернулись поражением для партии Эво Моралеса

В Боливии заканчивается подсчет голосов на выборах губернаторов в четырех департаментах. Все четверо кандидатов от партии «Движение к социализму» (MAS) уступают представителям оппозиции, как следует из данных, опубликованных на сайте Верховного избирательного суда.

Неудача в первом туре

7 марта в Боливии прошли выборы мэров 336 городов и губернаторов девяти департаментов. Правящая партия «Движение к социализму» не смогла удержать под контролем ключевые города страны — Ла-Пас, Эль-Альту, Санта-Крус, Тариху, Оруро и Кочабамбу — исторический центр профсоюзного движения. В Эль-Альту победу одержала Ева Копа — бывший член MAS и спикер сената (2019-2020 годы), которой партия отказала в поддержке на выборах и предпочла выдвинуть другого кандидата.

ELECCIONES PARA RENOVAR GOBIERNOS LOCALES EN BOLIVIA



El partido de Evo Morales fue derrotado en las principales ciudades bolivianashttps://t.co/DaVHE22AVE pic.twitter.com/0tKGYTD3sM — Noticiasjunin24 (@noticiasjunin24) March 8, 2021

На губернаторских выборах MAS также не смогла выступить удачно. Лишь трое представителей партии одержали победу в первом туре (в департаментах Оруро, Потоси и Кочабамба), двое проиграли (Бени и Санта-Крус) и еще четверо (Ла-Пас, Чукисака, Тариха и Пандо) не набрали 40% голосов для победы и вышли во второй тур. В Санта-Крусе, самом богатом регионе Боливии, был избран главный идеологический противник социалистов — ультраправый консерватор и сторонник федерализма Фернандо Камачо, которого подозревают в симпатиях к нацизму и который открыто праздновал государственный переворот в 2019 году, лишивший власти Эво Моралеса.

BOLIVIA: segunda vuelta de elecciones subnacionales



El MAS, el partido de Evo Morales intentará ganar la gobernación de los deparamentos Tarija, Chuquisaca, Pando y La Paz, cuyo principales candidatos no alcanzaron el 50% de los votos. pic.twitter.com/ZqYAu43hWN — Maximiliano Sbarbi Osuna (@bruixland) April 11, 2021

Тем не менее уже на следующий день после голосования Эво Моралес, лидер «Движения к социализму», заявил, что его партия «подтвердила статус ведущей политической силы страны». Это заявление оказалось преждевременным.

Победа оппозиции во втором раунде

????????????️ | Este domingo 11 de abril hay elecciones subnacionales en #Bolivia para elegir las gubernaturas de:

????Chuquisaca

????La Paz

????Tarija

????Pando



Acá lo que debes conocer????#LaDemocraciaLaHacemosTodos#Strategia2021♟️ pic.twitter.com/O97mOFrrAV — Strategia Electoral (@Eleccionesymas) April 11, 2021

11 апреля в Ла-Пасе, Чукисаке, Тарихе и Пандо прошел второй тур выборов глав регионов. С 7:00 до 17:00 более двух миллионов избирателей в четырех регионах явились на избирательные участки. По данным Верховного избирательного суда, голосование прошло «в обстановке спокойствия и в соответствии с мерами биологической безопасности». По оценке ведомства, явка в каждом департаменте составила более 80%.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, expresó su satisfacción por el desarrollo de la segunda vuelta de elección de gobernadores electoral en cuatro departamentos, Chuquisaca, La Paz, Tarija y Pando. https://t.co/JQMR3HykAj — TSE Bolivia (@TSEBolivia) April 12, 2021

К настоящему времени больше всего бюллетеней удалось обработать в департаменте Пандо — 70%. Сейчас в голосовании с лидирует, набирая 59% Рехис Рихтер — бывший член «Движения к социализму», которому партия отказала в выдвижении по партийному списку. Представитель MAS и победитель первого тура Мигель Бессера получил 41% голосов местных жителей.

Elecciones en Bolivia ????️

Resultados parciales en los 4 departamentos ????



Total actas computadas:

La Paz 33%

Tarija 46%

Pando 64%

Chuquisaca 32%



Por ahora, los partidos opositores al MAS-IPSP están ganando en los 4 departamentos donde hay segunda vuelta. pic.twitter.com/5YbiqqsZf1 — BoliGráfica (@BoliGrafica) April 12, 2021

В соседнем Ла-Пасе произошла сенсация: безусловным фаворитом второго тура считался социалист Франклин Флорес, которому в марте до победы не хватило лишь 0,3% голосов. К моменту обработки 45% бюллетеней он сильно отстает от Сантоса Киспе — непрофессионального политика, который сменил в списке кандидатов от индейской партии «Халлалла» своего умершего отца перед самым первым туром выборов. Если в марте Киспе смог заручиться поддержкой лишь 22% избирателей, то к настоящему времени он побеждает, набирая 59% голосов.

(ELECCIONES).- Jallalla (60.38%) sorprende al MAS (38.12%) en La Paz y vence provisionalmente en la segunda vueltahttps://t.co/OXaEFZHrl5 — Noticias de Bolivia (@info_bolivia) April 12, 2021

В южном департаменте Чукисака в результате подсчета 57% голосов уверенно лидирует другой бывший союзник «Движения к социализму» — индеец Дамиан Кондури. В 2014 году президент Эво Моралес решил не поддерживать его кандидатуру, посчитав, что он не наберет больше 5% голосов. В 2015 году он проиграл во втором туре как самовыдвиженец, а сейчас побеждает социалиста Хуана Карлоса с отрывом в 34% голосов.

Damián Condori dice haber ganado la segunda vuelta para la Gobernación en Chuquisaca https://t.co/yj7tADw33G — ERBOL (@ErbolDigital) April 12, 2021

Наконец, в регионе Тариха, где избирательные комиссии проверили 57% актов, к победе близок бывший мэр города одноименного столичного города Оскар Монтес. Несмотря на ничью в первом туре (оба кандидата набрали по 38%), сейчас социалист и бизнесмен Альваро Руиз рассчитывает лишь на 42% голосов, отставая от Монтеса на 15%.

Все четверо кандидатов на посты губернаторов уже объявили себя победителями второго тура. Издание El Deber отмечает, что динамика результатов вряд ли изменится в процессе обработки оставшихся бюллетеней, который может растянуться на следующие семь дней. В таком случае оппозиционные правящей партии силы будут управлять шестью из девяти регионов Боливии, где проживает 60% населения и производится 70% ВВП страны.

Pese a esta figura, desde el masismo declaran ganadores a sus candidatos. Chuquisaca es el departamento que más rezago exhibe en la plataforma donde se registra el cómputo. https://t.co/8NEH0KLAIy — EL DEBER (@grupoeldeber) April 12, 2021

Общественная реакция

Правительство Боливии, партия «Движение к социализму» и лично Эво Моралес предпочли дождаться окончания подсчета голосов и воздерживаются от комментариев. Первым из известных политиков страны с заявлением выступила Ева Копа — мэр Эль-Альту и однопартиец Сантоса Киспе. По ее словам, победа Киспе — отражение общественного запроса на перемены в политике страны.

«Все население ожидает обновления, изменения обстановки, чтобы политики держали свое слово и оставили в стороне дискриминацию, расизм и сепаратизм. Мы стремимся к примирению в департаменте, чтобы вместе двигаться вперед», — сказала Копа.

#NACIONAL #BOLIVIA

Eva Copa ve que los resultados preliminares de las elecciones son un llamado a la renovaciónhttps://t.co/ttHspuKfVo — Bolivian Daily (@BolivianDaily) April 12, 2021

Бывшая член MAS также раскритиковала руководство партии за нежелание сотрудничать с другими политическими силами и самоизоляцию.

«К сожалению, в партии есть определенная группа, которая не позволяет расти Ла-Пасу и не приводит к новым успехам. Эти руководители считают себя всемогущими, но граждане доказывают им, что это не так, что ничто не вечно. Мы должны начать работать вместе», — отметила мэр Эль-Альту.

По ее словам, другая фракция в партии готова к сотрудничеству с оппозицией. Член «Движения к социализму» и мэр Ла-Паса Луис Ревилья уже заявил, что готов провести встречу с Сантосом Киспе и обсудить совместный план работы.