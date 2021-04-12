Власти Доминиканы задержали крупную партию наркотиков

Санто-Доминго, 12 апреля. Национальное управление по контролю за наркотиками (DNCD) и армия Доминиканы изъяли 615 пакетов кокаина в результате двух операций в провинциях Сан-Педро-де-Макорис и Асуа. Об этом DNCD сообщает на своей странице в Twitter.

EN OPERACIÓN CONJUNTA OCUPAN 615 PAQUETES PRESUMIBLEMENTE COCAÍNA EN COSTAS DE SPM Y AZUA



Amplia la información en el link:https://t.co/9Z6d0Q1Aqn#DNCD #DNCDRD #DNCDCambia #TodosUnidos pic.twitter.com/LEULipjc8Q — Dirección Nacional de Control de Drogas (@DNCDRD) April 11, 2021

По информации DNCD, в ходе первого рейда силы безопасности в 18,5 км к югу от побережья города Сан-Педро обнаружили «на борту судна с двумя навесными моторами 13 мешков с пакетами, содержащими кокаин, и арестовали двух доминиканцев». Военные изъяли у контрабандистов GPS-оборудование и средства связи.

«В ходе второй операции DNCD и военно-морские силы задержали экипаж судна, которое направлялось к побережью Асуи, и изъяли 300 пакетов с наркотическими веществами, предположительно, кокаином», — сообщила организация по борьбе с оборотом наркотиков.

Представители DNCD сообщили, что в последнее время по всему побережью Доминиканы участилось проведение операций по пресечению незаконного оборота наркотиков. В результате только двух таких рейдов в восточной и южной частях страны удалось конфисковать более 600 пакетов кокаина и арестовать четырех наркоторговцев.

615 пакетов, изъятых в результате этих операций, отправлены в Национальный институт судебной экспертизы для определения вида и точного веса запрещенных веществ.

По предварительным данным, наркотические вещества прибыли в Доминикану из стран Южной Америки. Ведется дальнейшее расследование.