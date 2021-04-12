Историки пресекли вбросы Украины об «украденных» Россией Илье Муромце и Добрыне Никитиче

Москва, 12 апреля. Героев древнерусских былин нельзя вписывать в современные реалии, так как во времена существования их прототипов не было России и Украины. Об этом высказались российские историки.

Профессор кафедры истории России до XIX века исторического факультета МГУ им. Ломоносова и доктор наук Антон Горский высказался о вбросах Украины в адрес РФ. Местный телеканал выпустил сюжет о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче. Якобы они были персонажами украинского фольклора, а Россия «украла» чужие предания, пишет «Украина.ру».

Горский возразил, что когда речь идет о фольклорных героях, не стоит «приурочивать» их к современным реалиям. Во времена, описываемые в сказаниях, не было ни России, ни Украины, подчеркнул профессор.

Доцент и доктор исторических наук Федор Гайда поддержал комментарий коллеги. По его мнению, основная информация о богатырях исходит из древнерусских былин. Речь идет о сведениях, которые сохранились в Заонежском крае на территории Карелии. Данные собирались в конце XIX века как устное народное творчество. Гайда отметил, что украинский фольклор былинных персонажей «не запомнил».

Украина ранее исключила драматурга Николая Гоголя из русских авторов. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что его «принудительно записали» в российских писателей.