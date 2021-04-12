Ректор Военмеха объяснил, какую выгоду получили американцы от высадки на Луну

Санкт-Петербург, 12 апреля. «Лунная гонка» завершилась, как известно, победой американцев, но кроме славы первопроходцев, по сути ничего ценного они от высадки на Луну не получили.

Споры о проигранной «лунной гонке» и необходимости полета людей на Луну с разной интенсивностью то и дело вспыхивают в интернете и неизменно привлекают внимание. Ректор БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова Константин Иванов выразил свое мнение на эту тему в ходе пресс-конференции «Успехи и неудачи российского космоса», организованной ФАН и Медиагруппой «Патриот». Ведущий спросил, почему же Советский Союз не смог отправить своих космонавтов на Луну, и возможен ли такой полет в перспективе.

Константин Иванов отметил, что на сегодняшний день никто точно не сможет ответить на вопрос, почему Луну «отдали» американцам. Он подчеркнул, что в СССР космическая программа выполнялась по плану. По его мнению, большого смысла в том, чтобы отправлять человека туда, не было.

«От того, что американцы высадились, они ничего не получили, кроме политических дивидендов», — заверил он.

Ректор Военмеха также сообщил, что сейчас рассматривается вопрос о высадке российских космонавтов на Луну. Чтобы выполнить эту задачи, по его словам, нужно тщательно рассмотреть вопросы безопасности космонавтов в лунных условиях, где нужна защита от космической радиации и низких температур.

Как раз для полета на Луну и полезно будет широкое использование роботов, предназначенных для работы в экстремальных условиях. Об этом Константин Иванов также говорил на пресс-конференции. Он отметил расширение сферы использования робототехники, выразив мнение, что совсем без человека обойтись невозможно.

С ним согласен летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко, сравнивший человека и робота с правой и левой рукой, которые обе нужны. Он подчеркнул, что у людей и роботов есть свои сферы деятельности, а потому их нельзя противопоставлять друг другу, поскольку они друг друга дополняют.