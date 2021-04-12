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Новый препарат для лечения агрессивных форм рака мозга успешно прошел первые испытания

Новый препарат для лечения агрессивных форм рака мозга успешно прошел первые испытания

Марсден, 12 апреля. Разработка онкологов показала положительные результаты. У одного из участников эксперимента опухоль мозга полностью исчезла. Тем не менее результаты лишь предварительные.

Специалисты Института онкологии и Королевской больницы Марсден в Великобритании успешно провели первую фазу клинических испытаний нового препарата для лечения глиобластомы — агрессивной формы опухоли головного мозга. Лекарственное средство получило название ипатасертиб.

В рамках испытаний медики проводили лечение с использованием двух препаратов: экспериментального ипатасертиба и иммунотерапевтического атезолизумаба. Принцип действия ипатасертиба заключается в том, что он «подсвечивает» раковые клетки, делая их видимыми для иммунной системы больного. Наилучшие результаты показали пациенты, имевшие дефект гена Pten. Это связывается с тем, что препарат блокирует молекулу Akt, использующуюся опухолью с дефектами в этом гене.

Врачи отмечают, что испытания показали положительный результат. Один из участников полностью избавился от опухоли. Однако медики призывают не делать поспешных выводов: это была лишь первая фаза испытаний.

Ранее подобные испытания проводили и немецкие специалисты. Их препарат предназначен для лечения глиомы.

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