Новый препарат для лечения агрессивных форм рака мозга успешно прошел первые испытания

Марсден, 12 апреля. Разработка онкологов показала положительные результаты. У одного из участников эксперимента опухоль мозга полностью исчезла. Тем не менее результаты лишь предварительные.

Специалисты Института онкологии и Королевской больницы Марсден в Великобритании успешно провели первую фазу клинических испытаний нового препарата для лечения глиобластомы — агрессивной формы опухоли головного мозга. Лекарственное средство получило название ипатасертиб.

В рамках испытаний медики проводили лечение с использованием двух препаратов: экспериментального ипатасертиба и иммунотерапевтического атезолизумаба. Принцип действия ипатасертиба заключается в том, что он «подсвечивает» раковые клетки, делая их видимыми для иммунной системы больного. Наилучшие результаты показали пациенты, имевшие дефект гена Pten. Это связывается с тем, что препарат блокирует молекулу Akt, использующуюся опухолью с дефектами в этом гене.

Врачи отмечают, что испытания показали положительный результат. Один из участников полностью избавился от опухоли. Однако медики призывают не делать поспешных выводов: это была лишь первая фаза испытаний.

Ранее подобные испытания проводили и немецкие специалисты. Их препарат предназначен для лечения глиомы.