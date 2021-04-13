Настоятель скального храма в Крыму рассказал, почему для отделки икон используют бисер. ФАН-ТВ

Храм возведен на месте заброшенной каменоломни в Крыму. Он популярен у прихожан и туристов.

Иконы и лампады в храме украшены бисером, бусинами и камнями. Храм так и называют «бисерным». Такую отделку решили использовать как защиту от влаги, прежде всего, ведь обитель располагается в пещере.

В середине прошлого века здесь функционировала каменоломня, позже ее забросили, осталась лишь небольшая пещера, в которой собирались туристы и разжигали костры. Настоятель будущего храма нашел это место 16 лет назад. И было решено возвести пещерный монастырь.

«Мы решили делать мозаику и бисер. Первый бисер просто жертвовали женщины. Жертвовали со своих украшений: из сережек, из бус, из браслетов. Мы его использовали. А потом уже начали приобретать отдельно», — рассказывает монах Исидор.

Скальный Свято-Успенский мужской монастырь находится в долине Качи-Кальон. При декорировании обители настоятель храма ориентировался на греческий монастырь Дохиар на святой горе Афон.