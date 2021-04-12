Канадские ученые выяснили, как серые волки смогли пережить ледниковый период

Оттава, 12 апреля. Серые волки, будучи одними из самых крупных хищников, смогли пережить конец ледникового периода. Ученые из Канады выяснили, благодаря чему это удалось.

Специалисты Канадского музея природы провели исследование под руководством палеонтолога Даниэль Фрейзер. Анализ данных, полученных с помощью сохранившихся зубов и костей черепа древних и современных серых волков, помог выяснить, что животные претерпели изменения в своем рационе.

Об этом сигнализируют следы износа зубов и химические отметины на волчьих останках. В ходе научной работы исследователи использовали устоявшиеся модели для определения поведения животного. В результате стало известно, что серые волки смогли выжить благодаря адаптации к новым видам пищи.

Немецкие ученые тем временем заявили, что некоторые участки Черного моря до сих пор пребывают в ледниковом периоде. К такому выводу они пришли после изучения реликтовых отложений метана у берегов Румынии.