Принц Уильям поделился теплыми воспоминаниями о своем дедушке принце Филиппе

Лондон, 12 апреля. Герцог Кембриджский принц Уильям опубликовал официальное заявление по поводу смерти своего дедушки, герцога Эдинбургского и супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа.

Принц Уильям с теплотой вспомнил наставления и заботу дедушки, а также уделил немало внимания «озорному чувству юмора» покойного принца-консорта. Инсайдеры из Букингемского двора связывают заявление Уильяма с возвращением в Великобританию его брата, принца Гарри. Он покинул королевскую семью ради жизни со своей супругой Меган Маркл в США. Братья долгое время пребывали в размолвке, но сейчас многие надеются, что общее горе сплотит родственников и сведет на нет их разногласия.

«Почти столетие жизни моего деда было определено служением своей стране и Содружеству (Содружество наций — объединение многих стран, ранее носивших статус колонии Британской империи. — Прим. ред.), его жене и королеве, а также нашей семье. Я счастлив, что мог следовать его примеру, и благодарен ему за то, что он был со мной и в самые радостные, и в самые тяжелые дни моей жизни», — говорится в заявлении принца на официальном сайте Букингемского дворца.

В обращении британский принц поделился теплыми воспоминаниями из жизни королевской семьи. Герцог признается, что супруг Елизаветы II умел воодушевить детей своим юмором и бесконечной тягой к приключениям.

«Я никогда не буду принимать как должное особые воспоминания, которые навсегда останутся у моих детей, когда их прадедушка приезжал забрать их в своей карете, я сам проникся его невероятно заразительным чувством приключений и озорным чувством юмора! Мой дед был незаурядным человеком и принадлежал к выдающемуся поколению», — заявил Уильям в открытом письме.

Внук Елизаветы II завершает свое письмо обещанием соответствовать тем высоким стандартам чести, достоинства и подлинной аристократии, которые задал дедушка Филипп. Уильям признает, что герцог Эдинбургский хотел бы, чтобы принц, не смотря ни на что, не прекращал трудиться на благо монархии. Однако они с супругой Кейт Миддлтон не могут перестать горевать.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало подборку необычных фактов из биографии принца Греческого и Датского и герцога Эдинбургского Филиппа. Супруг Елизаветы II прошел Вторую мировую войну от первого до последнего дня, а до глубокой старости поддерживал навыки пилота самолетов и вертолетов.