Разыскиваемого Интерполом торговца людьми освободили в Ливии

Триполи, 12 апреля. Генеральная прокуратура Ливии освободила известного торговца людьми и контрабандиста топливом Абд ар-Рахмана Милада, известного по прозвищу Аль-Биджа.

Мужчина с июня 2018 года находится в санкционном списке Совета Безопасности ООН. Кроме того, его разыскивал Интерпол, поскольку в апреле 2019 года прокуратура Триполи выдала ордер на арест. Министерство внутренних дел задержало мужчину в середине октября 2020 года.

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) называла случившееся важным шагом на пути к обеспечению справедливости для тысяч уязвимых ливийцев и мигрантов, поскольку Аль-Биджа обвинялся в потоплении лодки с иностранцами, пытках и нарушениях прав человека.

Абд ар-Рахман Милад родился в 1990 году в городе Аз-Завия. Работал лейтенантом при Правительстве национального согласия, возглавлял береговую охрану в западном регионе Ливии и ополчение Аз-Завии, известное торговлей людьми.

