Путин заявил о необходимости уточнения сроков исполнения задач в космической сфере

Москва, 12 апреля. Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о том, что сроки по исполнению задач в космической отрасли, вероятно, стоит уточнить и скорректировать.

Это необходимо сделать из-за динамично меняющейся ситуации в мире и России, сообщил Путин 12 апреля в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли.

По этой же причине корректировке могут подлежать и приоритеты в данной сфере. Он отметил, что если имеются идеи, то их можно обсудить на сегодняшнем совещании.

Также президент отметил важность использования преимуществ космической сферы для усиления обороноспособности России.

В ходе совещания Путин также указал на важность поддержания статуса России как космической державы.