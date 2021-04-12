Настасья из Флориды приняла «соль» и сбила насмерть судью

Таллахасси, 12 апреля. Наркоманка из Флориды Настасья С. приняла синтетический наркотик «соль для ванн» и сбила насмерть судью на тротуаре. После ДТП американка уверяла, что она — Гарри Поттер.

Трагедия по вине одурманивающего действия наркотических средств случилась во Флориде, где 23-летняя американка Настасья С. устроила ДТП со смертельным исходом. Оказавшись под распространенным синтетическим наркотиком «соль для ванн», девушка насмерть сбила 75-летнюю судью Сандру Ф., после чего отключилась. Об инциденте сообщает The Gateway Pundit.

По информации сотрудников правоохранительных органов, перед тем, как окончательно потерять сознание за рулем, жительница Флориды успела наехать и на шестилетнего мальчика. Все случилось на том же тротуаре, где была сбита судья. Как выяснилось впоследствии, пожилая американка приехала во Флориду из Нью-Йорка по своим делам.

Смертельный путь автомобиля под управлением опьяненной наркотиками женщины закончился на ближайшем перекрестке, где машина врезалась в столб и окончательно остановила движение. Полиция нашла Настасью С. за рулем без сознания. Оказавшись в машине скорой помощи, девушка принялась драться и настаивать, что она — вымышленный персонаж Гарри Поттер.

«Она смотрела в пространство и только говорила, что с ней все в порядке. Медики накачали ее лекарствами», — рассказали в полиции.

Когда правоохранители обыскали сумочку водителя, они нашли там синтетический наркотик, известный как «соль для ванн». Данное вещество может вызвать те или иные психотические эпизоды. Сбитый мальчик достаточно быстро оправился от инцидента и был отпущен из больницы домой. Сейчас Настасье С. предъявлено обвинение в убийстве на дороге и других тяжких преступлениях. Американку оставили под стражей с залогом в 60 тыс. долларов.