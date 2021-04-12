Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Путин узаконил новый порядок назначения главы ФСО

Путин узаконил новый порядок назначения главы ФСО

Москва, 12 апреля. Глава Федеральной службы охраны будет назначаться главой государства после консультаций с Советом Федерации. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Российский лидер узаконил новый порядок назначения директора ФСО в понедельник. Президент РФ будет освобождать от должности главу службы и назначать его после консультаций с Советом Федерации. Документ опубликован на сетевом портале правовой информации.

Владимир Путин ранее подписал указ об увольнении первого замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолия Рудого, который проработал на посту семь лет.

Новости партнеров