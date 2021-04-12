Путин узаконил новый порядок назначения главы ФСО

Москва, 12 апреля. Глава Федеральной службы охраны будет назначаться главой государства после консультаций с Советом Федерации. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Российский лидер узаконил новый порядок назначения директора ФСО в понедельник. Президент РФ будет освобождать от должности главу службы и назначать его после консультаций с Советом Федерации. Документ опубликован на сетевом портале правовой информации.

Владимир Путин ранее подписал указ об увольнении первого замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолия Рудого, который проработал на посту семь лет.