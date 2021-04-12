Внук зарезал родную бабушку под Астраханью за подозрение в планировании ее смерти

Астрахань, 12 апреля. Следователи СК направили в суд уголовное дело по факту убийства 81-летней старушки. Как стало известно ФАН, женщина получила смертельные ранения ножом от внука, которого воспитала без родителей.

В дежурную часть полиции Енотаевского района Астраханской области 22 января поступил звонок от жителя села Грачи. Он сообщил, что убил свою бабушку. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа и врачи. В частном доме медики констатировали смерть 81-летней местной жительницы.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Астраханской области Андрей Хегай.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в совершении преступления. Сейчас он находится в местном следственном изоляторе.

«Пенсионерка воспитывала своего убийцу практически с пеленок, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Мать у него умерла, а отца зарезали во время пьяных разборок. Женщина, в силу своего возраста, имела, по словам обвиняемого, скверный характер».

В тот злополучный день конфликт начался из-за зарядки мобильного телефона. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, как и его пожилая родственница.

«Он привязал недалеко от кровати старушки провод от зарядки для мобильного телефона. Женщина ему начала предъявлять претензии, что он сделал для нее петлю с последующей целью повесить. Мужчину это вывело из себя, и он четырьмя ударами ножа лишил старушку жизни», — резюмировал источник.

Если вина сельчанина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.