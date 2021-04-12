Бездомному псу с поврежденными лапами установили собачьи протезы

Пенза, 12 апреля. Сотрудники пензенского приюта для животных «Питомец» совместно с добровольцами подарили новую жизнь больной собаке. Для свободного передвижения животному разработали протезы.

Собака по кличке Волчок теперь сможет ходить и даже бегать самостоятельно. Из Москвы собаке доставили специальные мягкие протезы, которые помогут ей освоиться и встать на ноги.

Специалисты центра помощи животным поделились историей появления их подопечного и рассказали, что Волчка нашли в лесополосе под Пензой. Там его, вероятно, оставили прежние хозяева, сильно перевязав лапы веревкой. После того как пострадавший питомец прибыл в приют, ему сделали несколько операций по восстановлению, но часть конечностей пришлось ампутировать.

Сейчас специалисты обучают Волчка балансу, который он должен держать, а также помогают ему привыкнуть к конструкции. По словам работников центра, нижняя часть протезов была напечатана на 3D принтере, а снаружи она обклеена велосипедной шиной.

Ранее ФАН сообщал, что военной пенсионер создал реабилитационный центр «Сказка живой природы». Мужчина с 2004 года помогает диким животным, которые пострадали от рук человека.