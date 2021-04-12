Закулисные игры: как катарское лобби в США укрепило позиции Дохи в Персидском заливе

Катар за последние 10 лет заплатил 75 миллионов долларов американским политикам, лоббировавшим интересы эмирата в Соединенных Штатах. Эта информация была обнародована Минюстом США.

Американский «Закон о регистрации иностранных агентов» (FARA) требует от лоббистов раскрывать информацию о своей деятельности и получаемых средствах. Благодаря этому стали известны не только имена главных «продвиженцев» интересов Катара, но и суммы, которые они получают за свои услуги.

Кто отстаивает интересы Дохи в Вашингтоне, на что тратятся десятки миллионов долларов и отработали ли американские сенаторы свои деньги — разбиралась Международная редакция ФАН.

Зачем Катару помощь США

Доха начала активно продвигать свои интересы на Западе в последние два с половиной десятилетия. Так, к примеру, Катару удалось пролоббировать размещение на своей территории крупнейшей военной базы Соединенных Штатов Аль-Удейд, которая позволяет разместить более 10 тысяч военнослужащих.

На базе находятся передовые региональные командные штабы Центрального командования ВС и ВВС США, базируется авиация ВВС США и сил Международной коалиции, чьи самолеты выполняли до 300 вылетов в период наиболее активных действий в Ираке, Сирии, Афганистане.

Очевидно, поддержка Штатов необходима государству ради укрепления позиций на ближневосточной арене, где главными соперниками Дохи выступают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия.

История катарского лобби

Доха, действующая с позиции «мягкой силы», активно использует дипломатические каналы с 1995 года, когда шейх Хамад бин Халифа Аль Тани возглавил эмират. Именно с него начались масштабные инвестиции катарских властей в информационные кампании в прессе и первые попытки наладить контакты с зарубежными властями.

Впрочем, мощного лобби в Соединенных Штатах у Дохи не было до 2017 года, когда Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемена и Ливия обвинили Катар в поддержке Ирана и палестинской группировки ХАМАС, террористических организаций «Братья-мусульмане»1, «Аль-Каида»1 (обе запрещены в РФ), а также «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Доха подтвердила связи с «Братьями-мусульманами», опровергнув контакты с другими группировками, однако обелить свою репутацию этим признанием не смогла. В июне 2017-го коалиция арабских стран ввела санкции против эмирата, нанеся серьезный удар по экономике государства.

Лоббисты Дохи в Вашингтоне

Санкции арабской коалиции вынудили катарские власти существенно увеличить свои траты на продвижение интересов в Вашингтоне. Документально подтвержденные расходы Дохи на американское лобби в период с 2017 года составили 54 млн долларов. Это почти три четверти от всех затрат на продвижение за последние десять лет.

Деньги направлялись в основном на расширение каналов личной связи с сотрудниками американского парламента и сенаторами.

Таня Рахалл

История вхождения в американскую политику для Дохи началась с 2004 года, когда в Конгрессе сформировалась так называемая «катарская фракция». Ее появлению способствовала Таня Рахалл — сестра покойного сенатора Ника Рахалла, занимающая сейчас пост управляющего директора RTK Consulting Group LLC. Ник, ветеран американской политики, в 1976 году был избран в Конгресс по четвертому округу, став представителем от штата Западная Вирджиния.

В декабре 2002 года Рахалл зарегистрировалась в качестве зарубежного представителя посольства Катара в США. За гонорар в 15 тысяч долларов в месяц она активно продвигала катарские проекты и вела переговоры с представителями американского истеблишмента.

Уже в апреле 2003 года ее брат-сенатор принял участие в дохинской конференции «Демократия и свободная торговля». В поездке к нему присоединились еще четыре сенатора. За этим визитом последовал ряд прокатарских резолюций американского парламента за авторством Ника.

«Катарская фракция»

Участие в катарском лобби для Тани Рахалл завершилось в январе 2006-го: к этому моменту она сформировала группу Конгресса по катарско-американскому стратегическому партнерству (CCQASRC) — своеобразный «закрытый клуб», к которому также присоединились несколько сенаторов, включая Гаса Билиракиса, Андре Карсона, Билли Лонда и Джо Уилсона. Со временем «катарская фракция» разрослась до 50 конгрессменов.

Впоследствии, уже после начала блокады Дохи арабскими государствами, «катарская фракция» заключила своеобразный союз с фракцией «Свобода». В нее входит группа республиканцев из «Чайной партии», среди целей которой — противостояние политическим соглашениям между республиканцами и демократами для принятия неких «секретных законов».

Сотрудничество «катарцев» и «Свободы» началось, когда Доха попыталась заручиться поддержкой тогдашнего президента США Дональда Трампа и его союзников в Белом доме. С февраля по июль 2017 года лоббисты активно поддерживали контакты с директором по политике «Свободы» Джастином Уиметтом и республиканцем Дэвидом Швейкртом.

Связь с командой Трампа

Большой политический переполох на президентских выборах 2016 года, когда победил ранее не занимавший ни государственных постов, ни военных должностей Трамп, сулил Дохе большие надежды.

Еще до инаугурации вновь избранного главы Штатов «катарская фракция» начала искать выходы на команду нового президента. Лоббистам удалось выйти на Эйба Гольдшмидта, который был специальным помощником Трампа и помог связаться с другими его сторонниками — Мэттом Мауэрсом и Риком Дирборном.

Впоследствии эти связи отчасти помогли эмирату пережить блокаду со стороны стран Персидского залива. В 2018 году посольство Катара заключило контракт с Ballard Partners. Глава этой компании Брайан Д. Баллард поддерживает тесные связи с Дональдом Трампом более 30 лет.

Стратегия лоббистов Катара

Одним из главных элементов стратегии Катара по укреплению позиций на Западе стало торговое сотрудничество Дохи с американскими штатами. Большое содействие ей в этом оказали сенаторы, которые руководствуются логикой: чем крепче экономические связи, тем благосклоннее будут избиратели и тем больше шансов на переизбрание в Конгресс.

Крупные инвестиции помогли Дохе установить особые отношения с Флоридой и Южной Каролиной. Лоббистам в первом штате Катар заплатил 2,1 млн долларов за помощь в налаживании контактов с местным губернатором Риком Скоттом, а в Южной Каролине аффилированная с катарским минобороны компания Barzan Holdings открыла собственный офис и заключила соглашение о закупке американского военного оборудования. Бюджет представительства составил 20 569 000 долларов.

Контракты позволили катарцам установить крепкие связи с сенатором от Южной Каролины Линдси Грэмом. Республиканец стал одним из самых активных критиков наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана Аль Сауда и противников блокады Катара.

Впрочем, в своей стратегии лоббисты не ограничиваются одними бизнес-инвестициями. В период с декабря 2014 по май 2015 года они активно взаимодействовали с наиболее известными аналитическими центрами, в числе которых Вашингтонский институт, Центр американского прогресса и Атлантический совет. Кроме того, Доха финансирует студенческие программы в Штатах и выделяет деньги на поддержку операций Пентагона и Международной коалиции на Ближнем Востоке.

Как Катар пережил блокаду

В 2017 году лоббистам Катара пришлось выдержать политический экзамен. Коалиция арабских стран не только перекрыла все катарские маршруты через свою территорию, но и организовала масштабную информационную кампанию: в средствах массовой информации публиковалась информация, нацеленная на прямой удар по репутации эмирата.

Однако самой большой угрозой оказались контакты Дональда Трампа со странами, входящими в коалицию противников Катара. В один момент президент США обрушился с критикой в адрес Дохи, обвинив ее финансировании терроризма — и здесь катарским лоббистам пришлось действовать решительно, но аккуратно.

Чтобы противостоять нежданному давлению, Катар нанял фирму Information Management Services. Ее специалисты развернули обширную информационную кампанию, призванную повысить осведомленность аудитории о блокаде и нарушениях международного права, допущенных в отношении Дохи.

Благодаря уже налаженным связям лоббисты одновременно с этим вышли на главу администрации Белого дома Марка Медоуза и советника Трампа по национальной безопасности Бретта МакГерка. Менее чем через год им удалось организовать встречу катарского эмира с президентом США. На ней Аль-Тамим бин Хамад Аль Тани поспешил напомнить главе Штатов об авиабазе Аль-Удейд, подчеркнув ее важность в борьбе с терроризмом.

Этот диалог стал своеобразным итогом тонкой и расчетливой политической игры катарских лоббистов. Вполне возможно, что она в конечном итоге не только помогла Дохе справиться с международной блокадой, но и добиться ее снятия 4 января 2021 года на саммите стран Персидского залива. Фактически именно усилия «катарской фракции» помогли доказать бессмысленность санкций против Дохи — по крайней мере, на региональном уровне.

1 Организация запрещена на территории РФ.