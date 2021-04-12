Житель Башкирии зарезал экс-супругу и спалил дом из-за споров о грешках молодости

Учалы, 12 апреля. Житель Башкирии убил бывшую жену топором из-за ревности, а после этого попытался свести счеты с жизнью. Как стало известно ФАН, пара развелась 18 лет назад.

В дежурную часть города Учалы 10 апреля поступило сообщение от местного жителя о том, что отец убил его родительницу и пытается поджечь дом. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа и медики. Прибывшие полицейские смогли предотвратить пожар и спасти жизнь подозреваемому.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

Правоохранители выяснили, что 50-летняя женщина пришла к своему бывшему 52-летнему супругу, чтобы занять денег. Мужчина в категорической форме отказался помогать ей, и между некогда близкими людьми начался скандал.

«Они официально развелись восемнадцать лет назад, — рассказал ФАН источник в силовых структурах. — Периодически они пытались все начать с чистого листа, но каждый раз расставались».

После того как подозреваемый отказал женщине, он стал припоминать ей все существующие обиды, устроил сцену ревности. Экс-супруга тоже не осталась в долгу и припомнила грешки бывшего мужа.

«Мужчина стал нервничать и в порыве гнева схватился за нож. Он несколько раз ударил им женщину. Этого ему показалось мало, и он обухом топора добил свою жертву. После этого он отнес труп в подпол хозяйственной постройки», — дополнил источник.

В это время появился общий сын пары и увидел труп матери. Молодой человек вызывал полицию. До приезда блюстителей закона подозреваемый решил спалить дом. Его спасли вовремя подъехавшие сотрудники полиции.

«Вообще, пироман пользовался авторитетом у местного населения. Работал водителем и получал хорошую, по местным меркам, зарплату. Многие до сих пор не верят, что он мог совершить такое», — резюмировал источник.

Местного жителя поместили под арест в следственный изолятор. Если его вина будет доказана в суде, то мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.