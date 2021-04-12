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Новороссия

Донбасс сегодня: армия Киева несет потери, бойцы ВСУ массово увольняются

Донбасс сегодня: армия Киева несет потери, бойцы ВСУ массово увольняются

Донбасс, 12 апреля. Украинские силовики разрабатывают дополнительные меры блокирования работы ОБСЕ. Передовые части ВСУ испытывают серьезный некомплект личного состава. Солдаты Киева продолжают гибнуть на своих минах. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки территория Донецкой Народной Республики обстреляна украинскими войсками четыре раза. Под огнем гранатометов и стрелкового оружия оказались Донецк, Горловка и пригороды, а также поселок Ленинское на юге ДНР. В Луганской Народной Республике обстрелов не зафиксировано.

ВСУ принимают дополнительные меры по блокированию работы ОБСЕ

Армия Киева продолжает стягивать технику и вооружения к линии боевого соприкосновения в Донбассе. Наблюдатели миссии ОБСЕ систематически освещают данные нарушения в своих отчетах, что заставляет украинский штаб силовой операции принимать меры к блокированию деятельности иностранцев любой ценой. По данным разведки ДНР в передовые воинские части и соединения украинской армии поступили указания из штаба оперативно-тактической группировки «Восток» с требованием представить предложения по препятствованию работе наблюдателей.

После получения данных указаний передовые подразделения ВСУ, помимо разработки соответствующих планов, начали тренировки по обнаружению и уничтожению воздушных целей — беспилотников, принадлежащих ОБСЕ. Также киевские силовики активизировали подразделения радиоэлектронной борьбы в районах железнодорожных станций, куда прибывают эшелоны с украинской техникой.

Донбасс сегодня: армия Киева несет потери, бойцы ВСУ массово увольняются

Армия Киева испытывает большой некомплект личного состава

Несмотря на активную подготовку украинской армии к наступательным действиям в Донбассе, укомплектованность личным составом передовых подразделений находится на крайне низком уровне, сообщает донецкое управление Народной милиции. Некомплект становится тем больше, чем ближе подходит условный час Икс. К примеру, в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ укомплектованность составляет чуть более 50%.

Причиной стало массовое увольнение военнослужащих по окончанию контракта. Основные подразделения бригады дислоцируются в районе Авдеевки, что в нескольких километрах к северу от Донецка. В этом городе по приказу командира бригады среди местного населения проводится активная агитационная кампания по заполнению вакантных должностей — гранатометчиков, пулеметчиков и механиков-водителей.

Кравченко запретил бойцам уходить в отпуска

В свою очередь командующий киевской Операции объединенных сил Владимир Кравченко пошел на непопулярные меры, чтобы прекратить отток личного состава из зоны боевых действий и запретил военнослужащим уходить в отпуска, передает луганское управление Народной милиции. Кроме того, Кравченко приказал переназначить личный состав из расчета, чтобы танковые экипажи и экипажи боевых машин пехоты, а также противотанковые и минометные расчеты были укомплектованы на 100%.

Небоевые потери ВСУ

Череда смертей в ВСУ из-за подрывов бойцов на своих минных заграждениях продолжается, констатируют в оборонном ведомстве ЛНР. В районе Золотого во время перемещения между позициями подорвался военнослужащий 2-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады. Раненому не была оказана своевременная помощь, в связи с чем он скончался на месте. По уже сложившейся «традиции» командир бригады доложил об инциденте как о результате обстрела со стороны ЛНР.

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