Путин поздравил россиян с 60-летием первого полета человека в космос

Москва, 12 апреля. Российский лидер Владимир Путин обратился к гражданам РФ с поздравлениями в День космонавтики. Президент поздравил россиян в режиме видеоконференции.

Путин напомнил, что со дня первого полета человека в космос минуло уже 60 лет. В ходе совещания по вопросам космической отрасли он отметил, что подвиг космонавта Юрия Гагарина навсегда изменил мир. Путин сказал, что с этого момента в мире началась новая эпоха — космическая эра.

«И мы всегда будем гордиться, что именно наша страна проложила дорогу во Вселенную», — подчеркнул российский лидер.

Россия должна поддержать свой статус одной из ведущих ядерных и космических держав. Как сообщалось ранее, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.