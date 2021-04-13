Елизавета Боярская поздравила с днем рождения режиссера Андрея Кравчука

Режиссер Андрей Кравчук сегодня празднует свой 59-й день рождения. Своими впечатлениями от работы с мастером в беседе с ФАН поделилась актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елизавета Боярская.

По ее словам, она сразу поняла, что совместная работа с мастером станет настоящей вехой в ее жизни.

«Одними из самых первых, и, наверное, самых важных для меня стали съемки в картине «Адмирал». Когда я впервые прочитала сценарий, я просто заболела им. Именно поэтому у меня сохранились особые воспоминания о работе с режиссером Андреем Кравчуком», — поведала артистка.

Елизавета Боярская с удовольствием поделилась подробностями съемочного процесса, которые запомнились ей навсегда.

«Было очень много внимания. Андрей — очень тонкий человек, внимательный к деталям. Взаимоотношения героев он выстраивает с чрезвычайной подробностью. Даже если у тебя нет слов в какой-то сцене, благодаря внятной задаче от режиссера ты чувствуешь невероятное внутреннее наполнение. Мне особенно запомнился момент в конце проекта. Тогда, в один из съемочных дней, мы сделали несколько дублей, но понимали, что можем сделать лучше. В какой-то момент Андрей подошел ко мне и сказал: «Ты все делаешь правильно, но учти, к этому моменту истории твоя героиня стала старше». И после одного этого слова я поняла, что и как мне нужно сыграть», — рассказала актриса.

В завершение она сердечно поздравила именинника с чудесным праздником и рассказала о своем личном отношении к режиссеру.

«Он замечательный, интеллигентнейший, начитанный, образованный, умный, ироничный человек. После «Адмирала» мы достаточно долго поддерживали связь. Встречались попить кофе, поболтать. И всегда Андрей — невероятно интересный собеседник, человек, полный планов. Иметь в фильмографии картину режиссера Кравчука — это большое счастье и почет», — подытожила Елизавета Боярская.

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