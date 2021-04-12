Помощник конгрессмена из Аризоны найден мертвым в Долине смерти

Финикс, 12 апреля. Одного из пропавших в Долине смерти американских туристов нашли мертвым. Им оказался соцработник из Аризоны, который исчез какое-то время назад вместе со своей подругой.

Трагедия случилась в районе Уиллоу-Крик в Национальном парке Долины смерти. Как рассказали в полиции, какое-то время назад пара туристов пропала и перестала выходить на связь. Одним из них был 32-летний Александр Л., тело которого нашли представители экстренных служб, сообщает Fox News.

По информации членов спасательной группы, пропавших американцев удалось обнаружить с помощью воздушной разведки. После этого поисково-спасательная команда округа Иньо смогла добраться до отдаленного крутого выступа, где из двух кемперов в живых осталась только 27-летняя Эмили Х. Ее немедленно госпитализировали в больницу, для чего пришлось использовать воздушный транспорт.

Представители властей штата утверждают, что погибший Александр Л. был штатным сотрудником Рауля Г., демократа, представляющего 3-й округ Аризоны. Политик был глубоко шокирован гибелью своего помощника и едва смог подобрать слова, чтобы прокомментировать такую утрату.

«Слова не могут описать, насколько я убит горем из-за смерти Алекса Лофгрена, преданного соцработника в моем районном офисе. Алекс навсегда останется частью нашей семьи», — сокрушался чиновник.

Как стало известно, погибший воевал в Афганистане, а потом вернулся домой в Аризону, чтобы служить другим ветеранам в качестве социального работника. В настоящий момент правоохранители начали расследование гибели Александра, чтобы установить точную причину трагедии. Проводятся необходимые следственные действия, выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.