Первая женщина-космонавт из Приморья заявила, что хочет покорить Марс

Владивосток, 12 апреля. В День космонавтики первая женщина-космонавт из Приморского края Елена Серова поделилась впечатлениями от полетов на МКС.

Космонавт Елена Серова ответила на вопросы россиян и рассказала о том, полетела бы она на Марс, если бы предоставилась такая возможность, передает сайт Правительства Приморского края в понедельник, 12 апреля. Напомним, что Елена Серова отправилась на орбиту 24 сентября 2014 года, а благополучно вернулась домой 12 марта 2015 года.

После возвращения на Землю из космоса Серовой очень хотелось салата из свежей капусты, поделилась воспоминаниями космонавт. Также она поведала, что существует традиция, благодаря которой космонавтам еще до приземления можно попросить привезти любую еду на Байконур, ее доставят прямо к месту посадки. На памяти Серовой ее коллеги просили разное: кто-то фрукты, а кто-то колбасу.

Серова рассказала о том, как ей удалось стать космонавтом. Она закончила аэрокосмический факультет Московского авиационного института. По своей инициативе подала заявление в отряд космонавтов, прошла медицинскую комиссию, сдала нужные экзамены и по итогу всех испытаний ее зачислили в кандидаты в космонавты. После двухлетнего прохождения необходимых тренировок и проверок женщина получила звание космонавта-испытателя.

Елена поделилась впечатлениями о космосе и отметила, что больше всего на орбите завораживает звездное небо и все, что можно увидеть вокруг:

«Это потрясающее зрелище, которым можно любоваться бесконечно. Виды Земли сверху. Все смотрится совершенно иначе».

Елена Серова подчеркнула, что во время полета больше всего не хватает объятий родных, а уже после полета ей было сложно ходить по земле и даже поворачивать дверные ручки. Также она подтвердила, что отправилась бы покорять Марс, если бы такая возможность появилась.