В Йошкар-Оле демонтировали гаражи на месте новой автомагистрали

Йошкар-Ола, 12 апреля. Демонтаж гаражей в Йошкар-Оле, на месте которых появится автомагистраль, завершился в понедельник, сообщил первый заместитель мэра города Антон Трудинов.

Новая магистраль объединит улицы Кирова и Строителей, передает портал «Медиапоток». Владельцам гаражей предложили компенсацию за снесение объектов. Всего сносу подлежит 231 гараж.

«Жалко, что сносят гаражи, потому что гараж всегда нужен, но раз решили, ладно. Деньги выплатили», — поделилась местная жительница Людмила Калинина.

Население Йошкар-Олы положительно настроено на строительство новой дороги. Предполагается, что благодаря новой магистрали поток автомобилей существенно снизится на загруженных улицах города. Длина магистрали составит 4090 метров, а ширина — 15 метров.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мордовии до 2024 года планируется привести в порядок более 1335 километров дорожного полотна. Как сообщалось ранее, 188 из них находятся в Саранске.