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Путин указал на важность поддержания статуса России как космической державы

Путин указал на важность поддержания статуса России как космической державы

Москва, 12 апреля. Россия должна поддержать свой статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил президент РФ Владимир Путин.

Правительству следует подготовить меры по достижению приоритетов в космической сфере, заявил Путин. Он проводит обсуждение по космической отрасли в РФ, основной темой является укрепление позиций Российской Федерации по тематическим направлениям.

«Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнерами в космосе», — заметил он.

Динамика ситуации как внутри самой России, так и в целом в мире может потребовать уточнения приоритетов страны по развитию космического направления, указал Путин.

В Роскосмосе ранее анонсировали дополнительный запуск ракеты-носителя «Ангара» в 2021 году.

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