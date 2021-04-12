Путин указал на важность поддержания статуса России как космической державы

Москва, 12 апреля. Россия должна поддержать свой статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил президент РФ Владимир Путин.

Правительству следует подготовить меры по достижению приоритетов в космической сфере, заявил Путин. Он проводит обсуждение по космической отрасли в РФ, основной темой является укрепление позиций Российской Федерации по тематическим направлениям.

«Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнерами в космосе», — заметил он.

Динамика ситуации как внутри самой России, так и в целом в мире может потребовать уточнения приоритетов страны по развитию космического направления, указал Путин.

В Роскосмосе ранее анонсировали дополнительный запуск ракеты-носителя «Ангара» в 2021 году.