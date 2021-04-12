Автомобилистам назвали правила хранения покрышек

Москва, 12 апреля. Главный менеджер шинного центра Павел Башкиров назвал автомобилистам основные правила, которые следует соблюдать при хранении покрышек.

По словам эксперта, резину следует держать при температуре +10 градусов в закрытом помещении, в которое не проникает солнечный свет. Если шины лежат без дисков, то их нужно размещать вертикально, чтобы избежать деформации. Покрышки на дисках, наоборот, должны лежать горизонтально.

«Хранить шины башней больше четырех штук в одной стопке не рекомендуется», — отметил Башкиров.

Менеджер шинного центра посоветовал завести два комплекта дисков, чтобы избежать быстрой деформации резины из-за постоянной перебортировки. В эфире «Радио 1» эксперт добавил, что все покрышки и диски должны храниться чистыми.

С начала лета в России начнет действовать штраф за езду на резине, не соответствующей сезону. За нарушение правила с автомобилиста смогут взыскать 500 рублей.