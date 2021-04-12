Глава Ozon сообщил о планах компании получить банковскую лицензию

Москва, 12 апреля. Генеральный директор интернет-магазина Ozon Александр Шульгин рассказал, что компания намеревается получить банковскую лицензию.

Об этом стало известно из интервью предпринимателя для Financial Times. Лицензия необходима Ozon, чтобы он мог предоставлять финтех-услуги.

«Малому и среднему бизнесу сложно получить финансирование на приемлемых условиях», — уточняет бизнесмен.

Ozon в курсе товарооборота МСП, вовлечения их клиентов и коэффициента конверсии. Данная информация позволяет компании принимать обоснованное решение об объемах займа для ведения бизнеса, пояснил Шульгин.

Маркетплейс Ozon ранее учредил собственную микрофинансовую компанию. В пресс-службе компании подчеркивали, что ретейлер собирается и дальше повышать число предлагаемых продуктов.

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