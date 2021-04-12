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Захарова жестко ответила Зеленскому на заявление по Дню космонавтики

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Захарова жестко ответила Зеленскому на заявление по Дню космонавтики

Москва, 12 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на речь президента Украины Владимира Зеленского, приуроченную ко Дню космонавтики.

Глава государства указал на ключевую роль украинских конструкторов в осуществлении советской космической программы. Без Незалежной первый полет человека в космос был бы невозможен, отметил Зеленский.

Россия никогда не разделяла славу космических побед по национальному признаку, подчеркнула дипломат. Ракеты и «улыбка Гагарина» принадлежала всем 15 республикам СССР, убеждена официальный представитель МИД.

«Ученым, рабочим, учителям, врачам, военным и всем, кто работал на покорение невероятной цели. Жаль, что ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуемная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацистской символикой», — посетовала Мария Захарова.

Ранее украинцы пристыдили Зеленского за его заявления о роли Незалежной в покорении космоса. Слова о вхождении страны в «Клуб космических государств» вызвали смех у пользователей Сети.

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