Пролет авиационной группы ВВО украсит парад Победы в Чите

Чита, 12 апреля. Авиационная группа армии ВВС и ПВО Восточного военного округа будет участвовать в параде Победы в Чите, сообщает пресс-служба ВВО.

Демонстрационный пролет состоится по окончании основной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. В общей сложности в воздушной части торжественного мероприятия будут задействованы 10 единиц авиационной техники, включая ударные вертолеты Ми-24, транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ, истребители Су-30с и штурмовики Су-25см.

В параде войск Читинского гарнизона примут участие более 1700 человек, 1100 из которых — военнослужащие ВС РФ.

Ранее сообщалось, что сводный военный оркестр воинских частей ВВО провел первую репетицию в рамках подготовки к параду Победы в столице Забайкальского края.