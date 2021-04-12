Британский премьер намерен наблюдать за похоронами принца Филиппа по телевизору

Лондон, 12 апреля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет присутствовать на похоронах герцога Эдинбургского Филиппа.

Политик планирует наблюдать за траурной процессией через телевизор. Об этом рассказал официальный представитель главы британского правительства.

«Он намерен смотреть похороны по телевизору, точно так же, как, уверен, поступит большая часть людей», — пояснил сотрудник с Даунинг-стрит.

Премьер также рассказывал, почему не намерен идти на похороны принца Филиппа. По словам Джонсона, он не хочет отнимать место у родственников усопшего.

Похороны принца Филиппа запланированы на 17 апреля. Об этом сообщил представитель Букингемского дворца. Член королевской семьи скончался 7 апреля. Ему было 99 лет.