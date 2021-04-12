СМИ сообщили о прибытии российского корабля в один из суданских портов

Хартум, 12 апреля. Российское разведывательное судно «Иван Хурс» зашло в Порт-Судан на Красном море. Об этом сообщает ресурс Asian OSINT в социальных сетях.

Исходя из опубликованных снимков, корабль пришвартовывается к причалу в Судане с помощью буксира. Отметим, в регионе ведутся работы по созданию базы ВМФ РФ. Известно, что единственная российская военно-морская база за рубежом находится в сирийском порту Тартус.

В декабре 2020 года выяснилось, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в республике пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в целях поддержания мира и стабильности в регионе.

Напомним, российский разведывательный корабль осуществил переход из Черного в Средиземное море 30 марта, после чего направился в сторону Суэцкого канала. Ранее суданский источник рассказал о целях визита российского ракетного корвета «Стойкий», который прибыл в Порт-Судан в четверг, 18 марта, в сопровождении танкера «Кола».