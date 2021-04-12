Новые условия достройки проблемных домов одобрили в кабмине

Москва, 12 апреля. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющие полномочия Фонда защиты прав граждан.

В документе пополняется список условий, при которых Фонд имеет право достраивать жилье обманутых дольщиков, возмещать деньги жертвам недобросовестных застройщиков и т. д.

Остается ряд случаев, когда Фонд не имеет возможности этого делать: например, если прежний застройщик не являлся юридическим лицом, не имел разрешения на строительство или права на земельный участок.

Для подключения Фонда к решению проблем обманутых дольщиков нужны три условия. Первое: когда строительные работы и подключение дома к инженерным сетям завершены не менее чем на 50%. Второе: региональный бюджет должен предусмотреть средства на строительство. Третье: земельный участок дома не должен находиться под арестом. Все эти условия должны соблюдаться одновременно.

Мишустин ранее упростил получение жилья с помощью материнского капитала.