Жители поселка в Челябинской области пригласили главу региона Текслера

Челябинск, 12 апреля. Губернатора Челябинской области Алексея Текслера пригласили к себе в «край фекалий и аммиака» жители поселка Красногорский. Граждане России пожаловались на качество воды.

Об этом стало известно из публикации в сообществе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в социальной сети «ВКонтакте». Интернет-пользователи пожаловались на проблему с водоснабжением, которая появилась в населенном пункте более недели назад. Жители поселка утверждают, что вода из крана имеет темный оттенок, поэтому из-за ее качества люди спокойно не могут постирать одежду и принять душ.

«Стала вода еще хуже, чем была ранее», — подчеркнули в сообществе.

Жители поселка связали загрязнение воды с деятельностью местной агрофирмы. Они считают, что на поля предприятия вывезли свиной навоз, который через почву попал в воду.

Ранее министр финансов Антон Силуанов получил поручение от Кабмина РФ представить предложения по поддержке регионов.