В ДНР сообщили о минометном ударе ВСУ по окраинам Горловки

Донецк, 12 апреля. Бойцы ВСУ обстреляли из миномета окраины Горловки, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Под удар попал поселок Доломитное, находящийся на окраинах Горловки. Согласно сообщению ДНР, украинские солдаты выпустили по населенному пункту 14 мин калибра 120 миллиметров из тяжелого миномета, начало обстрела было зафиксировано после 18:00 по московскому времени.

В ходе взрыва минометных снарядов один мирный житель получил ранения, сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Горловки Иван Приходько. У пострадавшего 1963-го года рождения зафиксированы осколочные ранения головы, руки и ноги.

В Донецке раннее сообщили о том, что солдаты ВСУ обстреляли поселок Александровка из гранатомета и БМП.