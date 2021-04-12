Первый замдиректора ФСИН Рудый освобожден от должности по указу Путина

Москва, 12 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолия Рудого.

Генерал-лейтенант внутренней службы Рудый был назначен на свой пост указом главы государства 10 марта 2014 года.

Анатолий Рудый проходил службу в Государственной фельдъегерской службе РФ, где последовательно замещал должности начальника управления охраны и вооружения, начальника управления кадрового и специального обеспечения и начальника управления планирования и организации служебной деятельности.