HBO анонсировал реалити-шоу на основе фильма о стриптизерах «Супер Майк»

Вашингтон, 12 апреля. HBO Max анонсировал выход реалити-шоу под названием «Настоящий Супер Майк», в основу которого ляжет картина Стивена Содерберга с Ченнингом Татумом.

Новый проект будут воплощать в жизнь с нуля продюсеры оригинального фильма про стриптизеров «Супер Майк». В рамках реалити-шоу десять мужчин, которые считают, что потеряли уверенность в себе и мужскую привлекательность, будут восстанавливать свою самооценку и харизму, обнажая не только душу, но и тело, постоянно улучшая физическую форму.

Участники шоу должны будут пройти через серьезные испытания, а победитель заберет денежное вознаграждение и получит место в проекте Magic Mike Live в Лас-Вегасе, передает Variety

Фильм «Супер Майк» вышел в широкий прокат в 2012 году, собрав 165 миллионов долларов по всему миру. Его сюжет основан на личной истории актера Ченнинга Татума, который в свое время начинал карьеру именно с работы в стриптиз-клубах.