Президент Чехии поручил вице-премьеру Гамачеку временно возглавить МИД

Прага, 12 апреля. Президент Чехии Милош Земан распорядился, чтобы первый вице-премьер Ян Гамачек временно возглавил министерство иностранных дел страны.

Земан по предложению главы правительства поручил Гамачеку временно руководить внешнеполитическим ведомством, уточнил пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек. В свою очередь, Гамачек сообщил, что новым главой МИД Чехии скоро станет действующий министр культуры страны Лубомир Заоралек. Вице-премьер отметил, что речь идет о небольшом сроке замещения министра иностранных дел. По его словам, это будет длиться всего несколько дней.

Ранее стало известно об уходе Томаша Петржичека с поста главы МИД Чехии. Об этом политик сам сообщил журналистам.