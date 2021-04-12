В Минэнерго рассказали о подготовке социально ориентированной модели газификации РФ

Правительство и Минэнергетики в 2021 году продолжат выравнивать тарифы на энергоресурсы в наиболее проблемных регионах России. Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак на итоговом заседании коллегии ведомства с участием представителей предприятий топливно-энергетического комплекса, сообщает ФАН.

«Надо думать над ситуацией, связанной с выравниванием тарифов в различных регионах, — это одна из тем, которая сегодня на повестке. Мы не говорим о том, что нужно (выравнивать тарифы. — Прим. ФАН) в целом по всей стране, но в ключевых регионах, которые находятся в социально и экономически более худшем положении, чем другие, нужно смотреть, какие возможности есть для того, чтобы стоимость электроэнергии была такая же, как в соседних субъектах», — пояснил Новак.

Участники итогового заседания коллегии Минэнерго подвели итоги 2020 года и обсудили планы на 2021-й. По словам вице-премьера, предприятия ТЭК в условиях пандемии показали лаженную работу.

«В период пандемии, несмотря на беспрецедентность ситуации и удаленную работу значительной части персонала, все отраслевые компании показали высокий уровень организации труда: в кратчайшие сроки обеспечивалось технологическое подключение новых социальных объектов, поддерживалось бесперебойное энергоснабжение населения, вводились в эксплуатацию новые энергообъекты. В данных условиях коллектив предприятий ТЭК в очередной раз продемонстрировал профессионализм и высокую квалификацию», — обратил внимание зампред правительства.

Еще одной особенностью прошедшего года, помимо пандемии, стала холодная зима и более длительный период низких температур, который был успешно пройден.

Александр Новак отметил важность продолжения работы по развитию инфраструктуры и ресурсной базы в энергетике, повышению эффективности деятельности и консолидации сетевых организаций, снижению перекрестного субсидирования в электроэнергетике, развития водородной энергетики и возобновляемых источников.

Вице-премьер призвал к поиску ответов на мировые вызовы в энергетике, в том числе связанные с изменением климата и необходимостью снижения выбросов парниковых газов.

«Этим нам серьезно необходимо будет заняться, комплексно подойти к решению вопроса», — подчеркнул он.

Министр энергетики Николай Шульгинов в своем докладе отметил, что утвержденная в прошлом году «Энергетическая стратегия России до 2035 года» задала ключевые приоритеты развития ТЭК в долгосрочной перспективе.

«Мы разрабатываем отраслевые программы и схемы развития. В части угольной промышленности программа уже была принята в 2020 году. Генсхемы развития нефтяной и газовой отраслей находятся на финальном рассмотрении в министерстве энергетики. Среди стратегических задач на следующий год — продолжение реализации энергетической части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры для энергообеспечения БАМа и Транссиба», — заявил Шульгинов.

Министр рассказал, что несмотря на сложные условия прошлого года, продолжалось строительство и ввод в эксплуатацию новых генерирующих источников. Примерно половину объема введенной генерации составили ВИЭ.

«Новым перспективным рынком является водородная энергетика. Наша задача — войти в число лидеров по экспорту водорода. Для этого был утвержден план реализации мероприятий по развитию водородной энергетики и в ближайшие месяцы мы должны разработать концепцию», — пояснил глава Минэнергетики.

Как уточнил заместитель министра энергетики Павел Сорокин, планируется занять 20% от мирового рынка в этой отрасли к 2030 году.

Ключевой задачей на ближайшую перспективу в ведомстве назвали обеспечение энергоресурсами внутренних потребителей, в частности, продолжение массовой газификации регионов страны.

«Минэнерго по поручению президента разработало дорожную карту социально ориентированной модели газификации субъектов Российской Федерации. Сейчас она находится на согласовании в правительстве. Я думаю, что в ближайшее время решение будет принято», — отметил Шульгинов.

Участники заседания обратили внимание на успехи российской энергетики в области импортозамещения. Так, с 2014 по 2020 годы доля отечественных катализаторов в нефтепереработке выросла более чем в два раза — с 31,8 до 69,5%, в нефтехимии — с 34,2 до 73,4%, а доля крупнотоннажных полимеров увеличилась с 83,2 до 92,9%. В будущем планируется продолжить эту работу.

В числе задач по развитию нефтегазовой отрасли участники итогового заседания коллегии Минэнерго назвали создание общих рынков газа, а также нефти и нефтепродуктов стран ЕАЭС, мониторинг обеспечения внутреннего рынка моторным топливом и анализ цен на него, налоговое стимулирование нефтегазовых проектов в Арктике, мониторинг соглашения ОПЕК+, подключение к газу максимального количества потребителей, реализацию поручений по проектам строительства, в том числе газопровода «Северный поток — 2».

В 2021 году будет продолжена реализация Программы развития угольной промышленности России до 2035 года, цель которой — повысить конкурентоспособность российских угольных компаний. Отдельным направлением станет снижение уровня воздействия предприятий ТЭК на окружающую среду.